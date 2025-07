San Siro Milan, svolta fondamentale per il futuro dell’impianto! Decisione del TAR, tutti i dettagli e le ultimissime notizie sui rossoneri

Una notizia che scuote il futuro di San Siro e le ambizioni di Milan e Inter: il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) della Lombardia ha respinto la richiesta di sospensiva sul vincolo apposto al secondo anello dello stadio. Questa decisione, riportata da SkySport, apre a nuovi scenari per l’impianto milanese e, di fatto, accelera il processo di un potenziale accordo per la vendita dell’area e dello stadio.

La richiesta di sospensiva era stata avanzata da alcuni comitati e associazioni contrarie alla demolizione del “Meazza”, con l’obiettivo di bloccare qualsiasi iniziativa che potesse portare all’abbattimento o alla modifica sostanziale dell’impianto. Il vincolo, imposto dalla Soprintendenza, riconosce il valore storico e culturale dello stadio, rendendone complessa l’eventuale distruzione per fare spazio a un nuovo impianto.

Il respingimento della sospensiva da parte del TAR significa che, per il momento, la validità del vincolo resta in piedi. Tuttavia, paradossalmente, questa decisione non blocca del tutto i piani di Inter e Milan, ma li indirizza verso soluzioni alternative che potrebbero prevedere la cessione dell’area ai club, con la possibilità di una ristrutturazione o di un nuovo stadio nelle immediate vicinanze, mantenendo il “vecchio” San Siro in qualche forma.

La notizia giunge in un momento cruciale per le trattative tra il Comune di Milano e le due società. L’amministrazione comunale, infatti, da tempo sta cercando una soluzione per definire il futuro dell’area, aprendo alla possibilità di una vendita. Il respingimento del ricorso cautelare da parte del TAR potrebbe quindi spingere le parti a trovare un’intesa sull’acquisto dell’area e dello stadio, con un accordo che potrebbe definire i termini di un’eventuale riqualificazione o di un nuovo progetto. La palla passa ora ai club e al Comune, che dovranno trovare una quadra per sbloccare definitivamente la situazione di San Siro.