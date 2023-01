San Siro, i vincoli frenano il nuovo progetto di Milan e Inter? Le società ripensano a Sesto. La ricostruzione sul nuovo progetto

L’idea di abbattere San Siro e costruire un nuovo stadio in quello stesso punto sembra che abbia trovato la sua fine. Come scrive La Gazzetta dello Sport, prima di Natale era arrivato l‘ok del Comune al nuovo progetto, con due modifiche: portare la capienza fino a 70mila spettatori e non aumentare il prezzo del biglietto.

Si attendeva la delibera della Giunta di Palazzo Marino, ma non si rispetteranno i tempi del dibattito pubblico, ovvero entro il 21 gennaio. A dare il ‘colpo di grazia’ c’è la posizione del governo, ferma sull’idea di non voler buttare giù San Siro. Il Consiglio dei ministri si appoggerà non solo al vincolo relazionale, ma anche a quello monumentale, che scatta dopo 70 anni, ovvero nel 2024: questo metterebbe fine al progetto di Milan e Inter.

Ultima speranza è quella di spostare il progetto fuori da Milano, utilizzando l’area di Sesto San Giovanni.