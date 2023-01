Sgarbi: «San Siro non può essere abbattuto, i tifosi di Milan e Inter vi sono legati emotivamente». Le parole del Sottosegretario alla Cultura

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi spiega la situazione che concerne San Siro e la posizione del governo.

PERCHÈ NON DEVE ESSERE ABBATTUTO – «San Siro non può essere abbattuto, è lo stadio dove hanno giocato Mazzola e Rivera. A San Siro ci sono state tante personalità e tifosi di Inter e Milan sono emotivamente legati a questo posto. Mi hanno chiamati in tanti per darmi il proprio sostegno, come Berlusconi e Moratti».

VINCOLO RELAZIONE – «Il vincolo relazionale verrà fatto. I tempi? Serve un Sovraintendente, non posso farlo io dal mio ufficio. Il vincolo monumentale esiste in virtù a ciò che San Siro rappresenta».