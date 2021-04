Samu Castillejo verso il ritorno in Spagna: i dettagli

Samu Castillejo è considerato sacrificabile dal Milan: Espanyol, Valencia e Villareal sono pronte a riportarlo in Spagna in estate

Samu Castillejo potrebbe lasciare il Milan in estate: è questa l’indiscrezione lanciata da calciomercato.com, secondo cui l’esterno spagnolo potrebbe tornare in estate proprio nella sua terra natale. Sono infatti tre i club interessati a Castillejo: Espanyol, Valencia e Villareal, per quello che sarebbe un gradito ritorno.

LA VALUTAZIONE DEL MILAN – Il Milan ha intanto fissato il prezzo dell’esterno: chi lo vuole dovrà sborsare una cifra tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Castillejo vorrebbe restare al Milan anche in virtù di un contratto in scadenza nel 2023 ma non disdegnerebbe il ritorno in Spagna. Dopo tre anni potrebbe dunque essere giunta al capolinea la sua avventura rossonera.