Sampdoria-Milan 1-2: le pagelle dei quotidiani sportivi

Sampdoria-Milan 1-2: i rossoneri vincono anche senza tre titolarissimi. Super Kessie, grande partita di Calabria, i voti

Il Milan ha battuto la Sampdoria, pur senza tre titolarissimi: Ibrahimovic, Kjaer e Bennacer. Una prova di forza e carattere quella dei rossoneri che ora restano a +5 dall’Inter seconda, +6 da Juventus e Napoli.

Come riferiscono i giornali sportivi, il migliore in campo è Kessie (7): «sembra Ibra e con un Calhanoglu un po’ così, tocca ancora a lui il ruolo di leader. Su calcio di rigore è impeccabile questa volta, senza farsi distrarre, non fa mai mancare il suo apporto alle due fasi». Grande partita per Davide Calabria e Castillejo (7) duttilissimi e decisivi. Bene anche Donnarumma, Gabbia, Hauge e Theo Hernandez (6.5). Sufficienza per Tonali, Romagnoli, Calhanoglu, Saelemaekers e Rebic (6). Male Brahim Diaz, troppi errori e testa bassa in fase offensiva, da rivedere (5).