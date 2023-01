Sammarco (all. Verona Primavera): «Milan? Una gara importante»

L’allenatore del Verona Primavera Paolo Sammarco parla così del match di domani contro il Milan di Abate. Le sue dichiarazioni

Paolo Sammarco, allenatore del Verona Primavera, ha rilasciato qualche dichiarazione sul match in programma domani contro il Milan di Ignazio Abate. Le sue parole ai canali ufficiali del club gialloblù.

«Il Milan è una squadra importante che, soprattutto nelle ultime due partite, ha utilizzato molti giovani di qualità. Farà una gara sicuramente attenta e aggressiva contro di noi: in classifica siamo distanti tre punti, perciò è una partita importante per noi come lo è stata quella con l’Empoli e come lo saranno quelle con Cagliari e Lecce.»