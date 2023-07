Samardzic Milan: non solo l’Inter, sul giocatore un’altra big italiana

Tra i nomi accostati al Milan in chiave mercato c’è quello di Samardzic. Per il centrocampista c’è la concorrenza non solo dell’Inter

come riportato da la Gazzetta dello Sport, la Roma cerca un centrocampista e tra i vari nomi oltre Frattesi e Musah, seguiti anche questi dai rossoneri, c’è proprio il serbo dell’Udinese.