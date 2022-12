Salernitana, spese in Brasile: nel mirino anche il figlio di un ex Milan

Calciomercato Salernitana, si guarda in Brasile per rinforzare la rosa: tra i nomi anche il figlio di un ex Milan

La Salernitana è in contatto con l’Internacional de Porto Alegre per portare in Italia due giovani talenti del club brasiliano. Il primo profilo cercato dal direttore sportivo Morgan De Sanctis è quello di Johnny Cardoso, centrocampista classe 2001, che piace anche allo Spezia.

Il secondo nome è quello di Matteo Amoroso, figlio di Marcio, ex attaccante di Udinese, Parma e Milan.