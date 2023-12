Salernitana Milan, la moviola dei giornali: «Il mani di Fazio è da rigore». Tutti gli episodi dubbi del match

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sugli episodi da moviola della sfida tra Salernitana e Milan.

Fazio ci ricasca: il tiro di Leao lo colpisce sul braccio già largo e quindi poco importa che lo stia ritraendo: contatto punibile con il calcio di rigore. Manca un giallo a Giroud nella ripresa, mentre nel recupero è corretto dare un minuto in più per perdite di tempo ma non è consono chiudere a 95′ 33” dopo la rissa finale.