Salah torna in campo e fa subito record: standing ovation ad Anfield. E su assist di Chiesa…

Salah, dopo le polemiche dell’ultima settimana, è tornato in campo ad Anfield con la maglia del Liverpool: standing ovation

Dopo le tensioni con il tecnico Arne Slot che lo avevano portato all’esclusione contro l’Inter, Mohamed Salah è tornato in campo in Liverpool-Brighton, match valido per la 16ª giornata di Premier League. L’egiziano è subentrato al 26′ del primo tempo all’infortunato Joe Gomez, accolto da una standing ovation del pubblico di Anfield.

I Reds, già in vantaggio dopo 46 secondi con Hugo Ekitiké, hanno raddoppiato nella ripresa proprio grazie a Salah, che ha fornito l’assist su corner per la testa di Ekitiké, sigillando il 2-0 finale.

Con questo assist, Salah ha raggiunto un traguardo storico: è la sua 277ª partecipazione a un gol in Premier League con la maglia del Liverpool (89 assist, 188 reti). Nessun altro giocatore nella storia del campionato inglese ha fatto meglio di lui con una sola squadra (ANSA).