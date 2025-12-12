Salah, pace fatta tra Slot e Salah: la decisione del tecnico non è passata inosservata. Ultime

Salah, dopo le polemiche sollevatesi in settimana, ha chiarito con Arne Slot ed è stato convocato per la sfida contro il Brighton

Dopo giorni di tensione, polemiche e dichiarazioni sopra le righe, arrivano segnali di distensione tra Arne Slot e Mohamed Salah al Liverpool. L’attaccante egiziano, che aveva accusato il club di usarlo come capro espiatorio, aveva visto la sua tensione culminare con l’esclusione dai convocati per la vittoriosa sfida di Champions League contro l’Inter.

La situazione sembra ora rientrata, come riporta Sky UK: i due hanno avuto un confronto diretto durante l’allenamento odierno, risolvendo le incomprensioni.

Conferma della ritrovata armonia è la convocazione di Salah per la sfida di domani contro il Brighton. Dopo questo impegno, il campione egiziano partirà per unirsi alla sua nazionale in vista della Coppa d’Africa. La pace è fatta e il caso, per ora, è chiuso.