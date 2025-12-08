Salah, clamorosa decisione del Liverpool in vista della sfida di domani contro l’Inter. Cosa è successo

Salah, rottura totale tra l’egiziano e il Liverpool: l’esclusione eccellente per l’Inter e le accuse pesanti scuotono la vigilia di San Siro

Il clima in casa Liverpool è diventato incandescente proprio alla vigilia della delicata sfida di Champions League contro l’Inter di Cristian Chivu. La notizia che scuote l’ambiente non riguarda il campo, bensì l’esclusione punitiva di Mohamed Salah dai convocati per la trasferta di San Siro. Una decisione drastica, presa di comune accordo tra società e allenatore, che arriva in risposta alle dichiarazioni incendiarie rilasciate dall’egiziano dopo il pareggio per 3-3 contro il Leeds, match in cui il numero 11 è rimasto seduto in panchina per 90 minuti senza nemmeno effettuare il riscaldamento.

Sentendosi ormai ai margini del progetto, l’attaccante ha deciso di vuotare il sacco, lanciando accuse pesantissime verso la dirigenza e lo staff tecnico. Salah non ha usato mezzi termini per descrivere il suo stato d’animo: «Sono molto deluso. Ho fatto così tanto per questo club. Soprattutto la scorsa stagione. Mi sento come se il club mi avesse abbandonato. Per come la vedo io, sembra che vogliano scaricarmi, facendomi passare per il problema della squadra».

Salah, Slot non lo convoca per l’Inter

La frattura sembra ormai insanabile, con il giocatore che denuncia un cambio repentino nei rapporti interpersonali e professionali: «Ho detto molte volte in precedenza di avere un buon rapporto con l’allenatore, e all’improvviso non abbiamo più alcun rapporto. Non so perché, ma da come la vedo io, sembra che qualcuno non mi voglia più. Sembra che il club mi abbia buttato sotto l’autobus. È così che mi sento».

Con i Reds che stanno vivendo uno dei momenti più bui della loro storia recente (noni in Premier e in difficoltà in Europa), questo strappo definitivo priva la squadra della sua stella per la sfida cruciale di martedì sera contro i nerazzurri. L’addio a fine stagione appare ormai scritto, con Salah che ribadisce il suo valore ma non accetta il trattamento ricevuto: «Non credo di essere il problema. Ho fatto così tanto per questo club, non devo lottare ogni giorno per la mia posizione perché me la sono guadagnata».