Salah, scoppia il caso a Liverpool! Lo sfogo dell’ex Roma: «Mi sembra che qualcuno non mi voglia più nel club»

16 minuti ago

Salah, l’egiziano si scaglia contro Slot: l’attaccante accusa il tecnico e apre a un possibile addio. Dichiarazioni forti dell’ex Roma

Notizie poco rassicuranti giungono dall’Inghilterra per il mondo Liverpool, con il futuro di Mohamed Salah che si fa sempre più incerto dopo l’ennesimo passo falso stagionale, il pareggio per 3-3 contro il Leeds. Al termine della partita, l’attaccante egiziano ha rilasciato una dichiarazione molto dura ai microfoni di tv2.no, esprimendo tutta la sua frustrazione.

Salah si è scagliato apertamente contro l’allenatore Slot, rivelando un deterioramento dei rapporti.

SFOGO CONTRO SLOT – «Avevo un buon rapporto con l’allenatore. All’improvviso non abbiamo più alcun rapporto. Mi sembra che qualcuno non mi voglia più nel club. Andrò in Coppa d’Africa e poi non so cosa succederà»

Questo sfogo, che lascia intendere un cambiamento drastico e negativo nel suo status all’interno del club, apre scenari preoccupanti. La rottura con il tecnico e la sensazione di non essere più desiderato potrebbero spingere Salah a guardare altrove, rendendo il suo addio una possibilità concreta.

