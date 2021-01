Sala: «Milan difficile da battere per tutti. Calabria mi sta impressionando»

Intervenuto sul canale Twitch rossonero, Luigi Sala, ex difensore del Milan ha così parlato della straordinaria stagione vissuta dai rossoneri

«Sono felice per come stiano andando le cose. Il Milan ha dimostrato di essere forte e solido in tutti i reparti. Nella difesa c’è la giusta unione di giocatori esperti e giovani talenti. Questo mix possiamo trovarlo anche in attacco, soprattutto ora che oltre a Ibra c’è Mandzukic. Rispetto all’anno scorso, i giocatori hanno fatto sparire diversi difetti. Alcuni si sono completamente rigenerati, tanto che in questo momento è davvero difficile trovare dei punti deboli in questa squadra. Calabria sta giocando alla grande, Theo lo conosciamo tutti e anche i due centrali stanno facendo molto bene. E’ proprio Calabria il giocatore che mi sta impressionando di più. Sta disputando una stagione straordinaria, è cresciuto moltissimo e adesso è più maturo e sicuro dei propri mezzi. Anche a centrocampo si è comportato in maniera egregia».