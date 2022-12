Saelemaekers: «Siamo ottimisti e crediamo nella vittoria dello scudetto». Le parole dell’esterno belga del Milan

Alexis Saelemaekers ha parlato ai microfoni di Sky dopo la partita di ieri contro il Liverpool. Ecco le parole dell’esterno del Milan:

CONDIZIONE – «Personalmente mi sento molto bene, è stato un periodo difficile per me, però ho lavorato tanto. Ieri mi sa che ho fatto una buona prestazione e sono veramente contento. Parlando della squadra, siamo ottimisti perché abbiamo fatto un grande lavoro già qua in ritiro e siamo quasi pronti per la ripresa del campionato»

SCUDETTO – «Ci crediamo, dobbiamo crederci. Dobbiamo affrontare ogni partita come se fosse una finale. E alla fine vedremo dove finiremo»