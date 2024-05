Augello lancia la sfida al Milan: «Proveremo a fare punti a San Siro. Avrei voluto giocare perché sono un tifoso rossonero». Le parole del calciatore

Tommaso Augello, difensore del Cagliari, interviene in conferenza stampa nel post partita contro il Lecce. Le sue dichiarazioni in vista della sfida contro il Milan.

CAMBIO E MILAN – «Il mister mi ha visto stanco e non ero fresco come all’inizio. Mi spiace saltare il Milan, è una gara importante e avrei voluto giocare contro il Milan che è la squadra per cui tifo».

SALVEZZA – «C’è poco da farsi idee, gli altri stan facendo punti, noi pure a parte Genoa abbiamo fatto punti contro le grandi squadre. A Milano non sarà facile ma non è detto, proveremo a fare punti a San Siro contro il Milan».