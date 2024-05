Conte Milan, l’INDISCREZIONE gela i tifosi rossoneri! Scartato per questo motivo, c’entra Maldini

Conte-Milan, clamorosa indiscrezione: il salentino è stato scartato a causa del cosiddetto effetto Maldini

Come riportato da Sky, il Milan avrebbe scartato il profilo di Antonio Conte per la panchina della prossima stagione per un motivo abbastanza preciso.

La dirigenza rossonera, con Furlani in testa, ha paura che con Conte si venga a ricreare lo stesso problema avuto con Paolo Maldini: un tecnico di spiccata personalità difficilmente inseribile in un contesto di collegialità come quello portato avanti dal club rossonero in questi anni.