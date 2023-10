Saelemaekers: «Avevo perso la gioia nell’ultimo anno al Milan, ero giù»

Saelemaekers: «Avevo perso la gioia al Milan, ero giù…». Il racconto sull’ultimo anno rossonero e sul mercato

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Alexis Saelemaekers ha raccontato il suo passaggio, dal Milan al Bologna.

LE PAROLE – «Avevo perso la gioia nell’ultimo anno di Milan, non ho avuto tempo per giocare né fiducia. Ero giù. Promessa di Maldini? Spiego: prima che andasse via io e lui parlammo e mi disse che non avrebbe voluto assolutamente cedermi. Tutto qua»