Saelemakers a Milan TV: «Sto bene, con la Salernitana non è facile. Un gol...»

Saelemaekers ha parlato a Milan TV prima della partita tra il Milan e la Salernitana. Queste le sue dichiarazioni

PAROLE – La qualificazione in Champions è stata positiva per la squadra. Per noi era importante continuare ciò che stavamo facendo. Siamo passati, ma ora dobbiamo essere concentrati su questa partita. Contro la Salernitana non è mai facile, è una squadra forte. Dobbiamo rimanere attenti e fare ciò su cui abbiamo lavorato in settimana. Mi sento bene, se potrò aiutare la squadra con un gol ne sarò felice.