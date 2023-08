Saelemaekers via dal Milan? Pioli la pensa così: tutti gli aggiornamenti sull’esterno belga, non più centrale al progetto

Si fa sempre più incerto il futuro di Alexis Saelemaekers. I tanti colpi messi a segno dal Milan sulla trequarti e sulle fasce in questa finestra di mercato hanno fatto scivolare il belga nelle gerarchie di Pioli.

Come riportato da Tuttosport la sua presenza ieri nel gruppetto dei giocatori in esubero a quattro giorni dalla prima giornata di campionato dimostra che il suo apporto non viene più considerato determinante. E in caso di offerte potrebbe davvero lasciare Milano.