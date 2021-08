Saelemaekers: «Mercato? Quando se ne va un grande giocatore non è un bene»

Saelemaekers, ha parlato del club rossonero ma anche di calciomercato e scelte nell’intervista rilasciata ai microfoni di Tuttosport

Saelemaekers fa il punto sul Milan. Il centrocampista belga ha così parlato del club rossonero nella sua intervista ai microfoni di Tuttosport.

MERCATO – «La Serie A sta perdendo pure Lukaku e Messi ha lasciato il Barça… Quando se ne va un grande giocatore, non è un bene per il livello del campionato. Romelu deve però pensare anche alla sua carriera e, se lui è contento, io sono contento per lui».

DONNARUMMA E CALHANOGLU – «Scelte loro, per me non cambia niente: io sono al Milan e mi concentro sulla squadra, non voglio parlarne».