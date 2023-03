Alexis Saelemaekers ha parlato a Sky nel pre parita di Milan Salernitana. Ecco le parole del rossonero

«Partita importante per noi dopo Firenze, vogliamo vincere. Torniamo a San Siro, spero che l’ambiente ci aiuti. Ruolo? Per me e Messias non cambia molto. Dobbiamo aiutare di più in fase difensiva, ma siamo pronti a farlo».