Saelemaekers non si nasconde: «La classifica? La guardiamo, abbiamo un obiettivo». Le sue parole dopo Bologna-Salernitana

Alexis Saelemaekers è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida tra Bologna e Salernitana. Le parole dell’esterno di proprietà del Milan.

SAELEMAEKERS – «È speciale il momento per noi, abbiamo tutta la città a tifare e si è visto in campo. Il secondo tempo è stato un po’ più complicato perché il ritmo si è abbassato, ma l’importante è non aver preso gol. Lykogiannis? Si merita il gol, ha fatto vedere le sue qualità. La classifica? Certo, la guardiamo, ma per noi è importante lavorare ogni giorno»