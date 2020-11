Sacchi su Maradona: «Se ne va il più grande in assoluto. L’avrei allenato volentieri»

L’ex storico allenatore rossonero Arrigo Sacchi ha commentato la notizia terribile della scomparsa di Diego Armando Maradona

«Stento a crederci, sapevo che era stato dimesso. Se ne va un fenomeno, una buona persona, generosa, che amava il calcio. Uno straordinario protagonista, il più grande in assoluto. Ho tre firme con dedica in un pallone, sono quelle di Pele’, Di Stefano e Maradona. Diego ha fatto sognare milioni di persone, le sue giocate erano delle imprese per altri. Giocare contro di lui era difficile, è stato un giocatore che ha evoluto il calcio. Non è mai stato un individualista, se avessi potuto l’avrei allenato volentieri».