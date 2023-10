Sacchi esalta il rossonero: «Si è adattato in fretta ed è molto duttile» ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport

Arrigo Sacchi è intervenuto sulle pagine della Gazzetta dello Sport per parlare anche dell’impatto di Christian Pulisic nel Milan.

SACCHI – «L’americano si è adattato in fretta alla nuova realtà, si muove tanto non dando mai punti di riferimento visto che parte da destra e viene dentro il campo, è duttile visto che può essere schierato in tutte le zone offensive e inoltre davanti alla porta ha freddezza e un tiro preciso»