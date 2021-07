Sacchi: «Italia coraggiosa. Mancini ci ha indicato la via»

Arrigo Sacchi commenta sulle pagine de La Gazzetta dello Sport il successo dell’Italia di Mancini ad Euro2020: le sue parole

«Vittoria, vittoria, vittoria con merito; che bello! Gli inglesi ci hanno copiato: hanno segnato il gol e poi tutti indietro a difendere, così come ancora oggi fanno la maggior parte delle nostre squadre fedeli a Rappan, che inventò il catenaccio nel secolo scorso. Southgate forse pensava di giocare contro una formazione italiana che sapesse soltanto difendere e fare ripartenze. […] Grazie a Mancini che ha dato alla Nazionale un gioco da protagonista in un momento assai difficile per il nostro calcio. Mi auguro che il capolavoro compiuto dall’Italia dia entusiasmo e incoraggi iniziative della Federazione e che sia un esempio per gli allenatori italiani a rinnovarsi e ad evolversi. Viviamo un momento complicato, Mancini, il suo staff e i suoi meravigliosi ragazzi ci hanno indicato la strada da percorrere per aumentare l’autostima, la personalità e l’ottimismo. Questa Nazionale non è la più forte per valori tecnici, ma sicuramente lo è per valori etici e morali. Il loro stare in campo da protagonisti, la collaborazione e il gioco che li guida e li illumina ne hanno aumentato il coraggio, la conoscenza e la personalità. Grazie all’ideatore di tutto questo, Roberto, e ai suoi splendidi ragazzi».