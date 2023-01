Sacchi: «Il Milan si distingueva, era europeo. Ora non più». Le parole dell’ex tecnico rossonero

Arrigo Sacchi ha commentato così la sconfitta del Milan contro il Sassuolo ai microfoni della Gazzetta dello Sport:

«George Bernard Shaw sosteneva che il calcio, in novanta minuti, racchiude la storia universale. In una partita c’è tutto, e questo “tutto” può portare all’esaltazione o alla depressione. Il Milan era una squadra di grande movimento, i reparti sempre connessi e vicini, i giocatori si aiutavano. Giocavano come i padri fondatori avevano immaginato si dovesse fare: il calcio è uno sport collettivo e offensivo, mentre in Italia lo abbiamo sempre considerato uno sport individuale e difensivo. Il Milan si distingueva, era europeo. Ora non più»