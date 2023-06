Sacchi: «Maldini ha fatto bene in queste stagioni. Su Berlusconi…». Le parole dell’ex allenatore rossonero su Berlusconi e non solo

Intervistato dal QS – edizione Lombardia, Arrigo Sacchi ha parlato di calcio italiano e di Milan. Di seguito le sue dichiarazioni:

CALCIO ITALIANO – «Tre finali perse? Non mi straccio le vesti per le sconfitte, il nostro calcio ha segnato un importante passo in avanti»

MALDINI– «Maldini ha fatto benissimo in queste stagioni. Gli errori sul mercato li fanno tutti, ha pagato la spietatezza della mentalità americana»

MORTA BERLUSCONI – «È stata una scossa così forte che non mi sono ancora ripreso. Lo considero un illuminato, un anticipatore dei tempi»