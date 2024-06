Donnarumma Milan, l'agente Raiola TORNA sull'addio ai rossoneri: «Ecco perché è andato via, sarebbe rimasto se...»

Donnarumma Milan, l’agente Raiola TORNA sull’addio ai rossoneri: la rivelazione e le parole di Enzo, cugino di Mino

Intervistato da Calciomercato.com, Enzo Raiola, noto agente di mercato e cugino del compianto Mino, ha svelato alcuni retroscena sull’addio al Milan di Gianluigi Donnarumma per trasferirsi al PSG.

PAROLE – «In quel periodo si era passati dall’era Berlusconi a una società che faticava a portare avanti un progetto; Gigio aveva una carriera davanti a sé, rimanere in quel contesto non era la scelta giusta. Se in quel momento ci fosse stato il Milan di oggi con tanto di vetrina della Champions League, penso che sarebbe rimasto e avremmo parlato di un’altra storia. Ma non è stato l’unico motivo che ci ha fatto andare via. Avevamo la percezione che la società non volesse tenere Donnarumma, non c’era una grande voglia di chiudere l’accordo per il rinnovo. Tornare in Serie A? Il calcio è bello perché è imprevedibile, può succedere di tutto. Oggi la vedo dura, ma mai dire mai».