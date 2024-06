Vranckx Milan, PRONTO il ritorno in Serie A: ACCORDO col giocatore. Tutti i DETTAGLI sul difensore

Il difensore Vranckx è pronto al ritorno in Serie A: dopo l’esperienza col Milan adesso la Fiorentina sta per ufficializzare il primo acquisto di mercato. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Wolfsburg chiede 10 milioni di euro per strapparlo a titolo definitivo.

C’è già l’accordo con l’ex Milan e manca solamente l’intesa economica con il Wolsfburg: nei prossimi giorni la trattativa potrebbe chiudersi definitivamente.