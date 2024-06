Reijnders ENTUSIASTA: «La cosa più bella è giocare per il proprio Paese, ecco come affronto le partite. Penso che Mbappé ci sarà»

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro dell’Olanda per gli Europei, il centrocampista del Milan, Tijjani Reijnders ha parlato così

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro dell’Olanda, che venerdì sfiderà la Francia ad Euro2024, Tijjani Reijnders ha espresso le proprie sensazioni. Queste le parole del centrocampista del Milan.

L’AMBIENTE QUI? – «È quello che mi aspettavo. Con tutto quello che c’è intorno, con tutti i tifosi degli Oranje per le strade della Germania, è davvero fantastico. Ciò mi ha dato una spinta prima della partita. La cosa più bella per un calciatore è giocare per il proprio Paese in una grande competizione».

SUL MATCH CON LA POLONIA – «A centrocampo non tutto è andato come doveva contro i polacchi. Ci siamo seduti e abbiamo analizzato alcuni momenti. Weghorst memorizza in testa le situazioni della partita? Io preferisco affrontare le gare nel modo più rilassato possibile. Ma all’AZ ho dovuto fare i conti con Bart Heuvingh che parlava ai giocatori di ‘mentalità di crescita’. Ma immaginare e visualizzare non lo faccio. Anche se può aiutare. Io stesso vado in partita il più rilassato possibile, anche se non voglio dire che questo non sia possibile se prima si visualizza».

INFORTUNIO MBAPPÉ – «Penso che Mbappé potrà giocare e che lo vedremo in campo con una maschera. Lui è un grande calciatore e come tale deve fare i conti con gli infortuni. Dobbiamo cercare il modo giusto per impensierire la Francia, così da dare il meglio in campo. Dobbiamo lavorare duro per questo obiettivo».