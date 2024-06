Omorodion Milan, una BIG europea IRROMPE sull’obiettivo rossonero! Diventa la prima scelta per quel club inglese

In passato Samuel Omorodion era stato accostato al calciomercato Milan dopo aver letteralmente stregato i dirigenti rossoneri, che lo hanno potuto ammirare all’opera in questa sua ultima stagione passata con la maglia del Deportivo Alavés. L’attaccante di proprietà dell’Atletico Madrid, è finito però nel mirino di una big europea.

Come rivelato da Gianluca Di Marzio, infatti, il Chelsea ha fatto irruzione sul centravanti classe 2004 che in Italia era seguito anche da Napoli e Roma. Lo spagnolo sarebbe adesso la prima scelta in attacco di Maresca per i Blues.