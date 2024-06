Calciomercato Milan, l’obiettivo in attacco RIVELA: «C’è stato un interesse dei rossoneri. Vi svelo dove andrò». Le parole lasciano di stucco

Tra gli attaccanti che erano stati sondati nella scorsa sessione dal calciomercato Milan c’era anche Pavlidis che sembra adesso molto vicino al Benfica. Le sue parole al podcast Business Review Greece.

PAROLE – «Notizie di interesse da parte di Barcellona e Chelsea? Non ha senso. Personalmente non so nulla. Per quanto riguarda il Milan, sì, c’è stato un interesse. Il mio criterio è che se ho un’offerta di lavoro migliore, andrò dove mi pagano di più».