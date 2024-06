Dumfries GONGOLA: «Felice di aver vinto lo scudetto sul campo del Milan. Un mio futuro in rossonero? Rispondo così»

L’esterno dell’Inter, Denzel Dumfries, ritorna sullo scudetto vinto contro il Milan, e risponde su un suo possibile futuro in rossonero

Intervistato da gianlucadimarzio.com, Denzel Dumfries lancia alcune frecciatine a Theo Hernandez e ai rivali del Milan per lo scudetto della seconda stella vinto con la sua Inter proprio nel derby. L’olandese risponde anche sull’eventualità di un suo futuro in rossonero o alla Juve.

SCUDETTO – «È bellissimo ma me lo sentivo già quando sono venuto all’Inter. Il primo anno l’abbiamo buttato via ma ora ce l’abbiamo fatta, la seconda stella è meravigliosa. Per il club e per tutti noi la festa è stata pazzesca. Sono felicissimo di aver vinto lo scudetto della seconda stella, soprattutto sul campo del Milan poi è extra special (ride ndr). Tutti i tifosi dell’Inter speravano di vincere il titolo in quella partita. Penso che con la grande stagione che abbiamo fatto abbiamo pienamente meritato lo scudetto. Siamo orgogliosi di aver cucito la seconda stella sulla maglia. Certo che ce lo siamo goduti perché abbiamo lavorato sodo tre anni per questo traguardo. Sono venuto all’Inter nel 2021 con Simone Inzaghi e da allora la nostra missione, il nostro obiettivo era la conquista del campionato e della seconda stella. E sono felicissimo di esserci finalmente riuscito».

FUTURO AL MILAN O ALLA JUVE – «Come ho già detto io amo l’Inter ma nel calcio non si sa mai. Anche se ripeto, non ci ho mai pensato perché non voglio andarmene».

