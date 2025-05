Giuseppe Pastore: «Magari il Milan ha già scelto un ds che è ancora sotto contratto e non lo può annunciare»

Giuseppe Pastore è intervenuto in esclusiva a MilanNews24, tra gli altri argomenti trattati c’è stato anche quello inerente al nuovo DS

Giuseppe Pastore, in esclusiva a MilanNews24, ha detto la sua sulla questione direttore sportivo del Milan. Come dovrebbe essere il nuovo uomo di mercato dei rossoneri?

LE DICHIARAZIONI: «Ci sono parole che non vengono seguite da fatti. Che Tare non si vuole mai chiudere perché evidentemente non è il suo nome. E’ il nome di Ibra e prima ancora di Maldini, sarebbe come dire è un nome non mio ma già detto ad altri. Magari il Milan ha già scelto un ds che è ancora sotto contratto e non lo può annunciare, l’importante è che a fine stagione si faccia trovare pronto con un ds e con un allenatore. Se così non fosse sarebbe preoccupante. Deve essere un dirigente tradizionale, uno italiano che conosca le dinamiche del calcio italiano, che sappia rinforzare una rosa che non va rivoluzionata. Un direttore che faccia da collegamento tra dirigenza e società molto confuse e con una squadra che è molto forte ma è stata spesso abbandonata».