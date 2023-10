Sabelli: «È normale che ci sia rabbia per il gol di Pulisic». Le parole del difensore del Genoa sulla sconfitta con il Milan

Intervistato da Primocanale, il difensore Fabio Sabelli è tornato a parlare di Genoa Milan e del discusso gol di Pulisic. Di seguito le sue dichiarazioni:

LE PAROLE – «È normale che tra di noi ci sia rabbia avendo perso per un episodio del genere. Ma siamo consapevoli di aver fatto un’ottima prestazione. Un po’ come col Napoli, eravamo delusi. Col Milan mentre ero in campo non ho mai avuto la sensazione che potessimo perderla. Poi c’è stato quel fatto lì…»