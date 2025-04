Sabatini: «Perdere Maldini e Massara un problema. Io come ds? Non posso dirvi...»

Sabatini a 7Gold ha tocca diversi argomenti inerenti al Milan e a quella che è la situazione dirigenziale e non solo

Walter Sabatini a 7Gold ha parlato del Milan toccando diversi argomenti: dalla questione dirigenza all’allenatore passando per la Coppa Italia.

LE PAROLE – «Aver perso due dirigenti come Maldini e Massara ha comportato gli attuali problemi che ha il Milan. Se vincono la Coppa Italia stagione non da bocciare. Max Allegri sarebbe l’uomo giusto per la panchina. Io come direttore sportivo? Non posso dirvi se mi hanno cercato…»