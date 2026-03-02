Connect with us

HANNO DETTO

Sabatini: «Traguardo più vicino. Scudetto non ancora archiviato. C’è un gesto di Allegri passato inosservato»

Published

20 minuti ago

on

By

Sandro Sabatini

Sabatini su YouTube ha detto la sua sul Milan di Massimiliano Allegri. Tra corsa Champions, derby e non solo

Sandro Sabatini ha detto la sul Milan di Allegri in ottica corsa Champions League e in vista del derby di domenica. Queste le sue parole:

TRAGUARDO VICINO«Una volta si diceva corto muso, invece qui tecnicamente è un 2-0 a Cremona e quindi si può scegliere qualcosa di più moderno magari in chiave Sanremo, invece che Sal Da Vinci, Max Da Vinci. Il Milan con 57 punti si avvicina sempre di più al traguardo basico stagionale ossia la qualificazione in Champions League dell’anno prossimo».

DISCORSO SCUDETTO«Il discorso scudetto non è ancora archiviato perchè comunque c’è un derby scudetto e ancora 10 giornate, però la differenza tra Inter e Milan si vede anche a Cremona, una differenza ben rappresentata dai 10 punti in classifica. Quello che ha mostrato il Milan a Cremona non è stata una partita indimenticabile diciamo così, è stata una partita abbastanza solida che alla fine si è sbloccata solo quando il Milan ha aumentato la pressione con il gol al 90».

UN EPISODIO PASSATO INOSSERVATO«C’è stato un episodio passato inosservato che sottolinea l’importanza di Allegri ovvero si è fatto male Bartesaghi quando si stava calciando l’angolo e Allegri ha fermato il gioco imponendo la sostituzione con Estupinian che poi ha toccato il pallone per Modric che ha fatto l’assist a Pavlovic».

LEGGI LE ULTIMISSIME SUL MILAN

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Bartesaghi Bartesaghi
Ultimissime Milan45 minuti ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: gli aggiornamenti su Fullkrug e Gabbia, le condizioni di Bartesaghi

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO1 settimana ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×