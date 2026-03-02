Sabatini: «Traguardo più vicino. Scudetto non ancora archiviato. C’è un gesto di Allegri passato inosservato»

Sabatini su YouTube ha detto la sua sul Milan di Massimiliano Allegri. Tra corsa Champions, derby e non solo

Sandro Sabatini ha detto la sul Milan di Allegri in ottica corsa Champions League e in vista del derby di domenica. Queste le sue parole:

TRAGUARDO VICINO – «Una volta si diceva corto muso, invece qui tecnicamente è un 2-0 a Cremona e quindi si può scegliere qualcosa di più moderno magari in chiave Sanremo, invece che Sal Da Vinci, Max Da Vinci. Il Milan con 57 punti si avvicina sempre di più al traguardo basico stagionale ossia la qualificazione in Champions League dell’anno prossimo».

DISCORSO SCUDETTO – «Il discorso scudetto non è ancora archiviato perchè comunque c’è un derby scudetto e ancora 10 giornate, però la differenza tra Inter e Milan si vede anche a Cremona, una differenza ben rappresentata dai 10 punti in classifica. Quello che ha mostrato il Milan a Cremona non è stata una partita indimenticabile diciamo così, è stata una partita abbastanza solida che alla fine si è sbloccata solo quando il Milan ha aumentato la pressione con il gol al 90».

UN EPISODIO PASSATO INOSSERVATO – «C’è stato un episodio passato inosservato che sottolinea l’importanza di Allegri ovvero si è fatto male Bartesaghi quando si stava calciando l’angolo e Allegri ha fermato il gioco imponendo la sostituzione con Estupinian che poi ha toccato il pallone per Modric che ha fatto l’assist a Pavlovic».



