ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sabatini: «Donnarumma al PSG roba ignobile. Dove sono le qualità umane?» Parla il dirigente della Salernitana

Walter Sabatini parla marginalmente anche di Milan in un’intervista concessa al Corriere dello Sport.

PIRLO ALLA SALERNITANA – «Era un’ipotesi. Non decollata, non per colpa sua. Ero alla ricerca di entusiasmo. Pretendevo entusiasmo. Era difficile, mi rendo conto. I dubbi prevalenti di Andrea erano legittimi».

MASSARA – «Sono orgogliosissimo di lui. Competente come pochi. Uomo leale. Per tentare di difendere Monchi ci ha rimesso la poltrona di direttore sportivo della Roma».

VLAHOVIC-JUVE – «Una roba ignobile. Insopportabile. Come fai a non avere nessuna riconoscenza per la società che ha creduto in te? Lo stesso vale per Donnarumma con il Milan. Qui entrano in gioco le qualità umane».