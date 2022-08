Sabatini: «Il Milan non ha un leader e Leao non può esserlo»

Presente negli studi Mediaset, Sandro Sabatini ha detto la sua sul pareggio tra Atalanta e Milan. Le parole

«Il Milan non ha un leader e Leao non puoò esserlo. L’anno scorso il Milan ha fatto tutte prestazioni anche forse al di là dei propri limiti, ripetere il 110% non è facile. Soprattutto mancano dei punti di riferimento che noi abbiamo dato per scontato tipo che vince lo scudetto senza Kjaer, Kessiè e Ibrahimovic ma è dura anche nel senso di leader che mancano»