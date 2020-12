Ruiu: «Questa è la vittoria più importante di tutto il 2020»

Cristiano Ruiu ha definito la vittoria di oggi contro il Sassuolo, la più importante di tutto il 2020 perché ottenuta con moltissime assenze

Cristiano Ruiu, intervenuto sul suo canale YouTube, ha commentato la vittoria del Milan di questo pomeriggio contro il Sassuolo.

Ruiu ha detto: «Questa è stata la partita più difficile e la vittoria più importante della stagione, anzi, oso dire di più, dell’intero 2020. Vincere oggi in casa del Sassuolo era un’impresa difficile perché il Milan aveva una formazione ridotta all’osso con tanti infortuni. Contemporaneamente, la diretta avversaria in classifica dei rossoneri in questo momento, cioè l’Inter, giocava una gara facile a San Siro contro lo Spezia, pregustando il sorpasso. Il gusto dei cuginastri, per ora, è rimasto solo nella fantasia. Il Milan ha fatto un miracolo, con una partenza che è stata delle migliori visto che Rafael Leao ha segnato dopo poco più di 6 secondi. Contro la Lazio, Stefano Pioli avrà gli uomini contatissimi, ma per ora godiamoci ancora la testa della classifica».