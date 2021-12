Rudiger Milan: si allontana il rinnovo col Chelsea. Un club in pole

Rudiger Milan: il difensore è ancora lontano dall’accordo per il rinnovo con il Chelsea. Un club in pole per prenderlo a zero

Anche il Milan segue con grande attenzione la situazione di Rudiger. Il difensore del Chelsea è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo con i Blues.

Come riportato da Fabrizio Romano di Sky Sport, l’accordo con il Chelsea è ancora lontano. In pole c’è il Real Madrid per la firma a parametro zero. Fuori dalla corsa, invece, il Bayern Monaco e il Tottenham di Conte.