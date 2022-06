Rudiger confessa: «Real Madrid? Mi ha convinto Ancelotti»

Antonio Rudiger, nuovo difensore del Real Madrid, ha svelato di essere stato convinto da Ancelotti a trasferirsi in Spagna

Antonio Rudiger ha parlato da nuovo difensore del Real Madrid. Ecco le sue dichiarazioni.

REAL MADRID – «Sono grato di essere qui. È come se stessi sognando, ma invece è reale e provo un immenso piacere di essere qui. Non ho mai visto niente di simile prima, il Real Madrid è semplicemente spettacolare, mi eccita e non vedo l’ora di iniziare a lavorare. Ho sempre detto che la Champions è la competizione del Real Madrid, perché è in questa che si vede il suo vero volto».