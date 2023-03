Rudi Voller: «Il Napoli non deve avere paura del Milan in Champions». Le parole della leggenda del calcio tedesco

Rudi Voller ha parlato del momento del Napoli e della sfida contro il Milan ai microfoni di Rai Sport. Ecco le parole della leggenda del calcio tedesco:

«In questo momento il Napoli se la gioca con il Bayern Monaco nel calcio mondiale, anche loro sono capaci di dare spettacolo. Cito Kvaratskhelia ma non solo lui, penso anche a Osimhen… E che show Lobotka! Se ne parla poco ma è un grande regista, non sbaglia quasi mai. Poi, certo, chi segna ha la luce dei riflettori sempre puntata. E la mano dell’allenatore si vede, non leggo nomi come hanno magari altri, ma il fatto di vederli giocare così è un grande merito che va a Spalletti. In Serie A hanno praticamente già vinto, non devono avere paura di nessuno in Champions».