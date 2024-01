Romero Milan, il rossonero vuole il Boca Juniors: ma Furlani ha un altro piano DETTAGLI

Romero Milan, il rossonero vuole il Boca Juniors: ma Furlani ha un altro piano. I DETTAGLI dell’affare di mercato

Il futuro di Luka Romero sarà molto probabilmente in prestito.

Infatti il rossonero, come riportato da Nicolò Schira, è seguito dal Boca Juniors e dall’Almeria. Il giocatore preferirebbe la meta argentina mentre il calciomercato rossonero starebbe puntando per il trasferimento in Spagna.