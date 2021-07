Romagnoli deve riprendersi il Milan: per i rossoneri non è una priorità

Secondo quanto riportato da il Corriere della Sera, il Milan non sembra aver fissato nel rinnovo di Romagnoli una priorità

Secondo quanto riportato da il Corriere della Sera, il Milan non sembra aver fissato nel rinnovo di Romagnoli una priorità. Il difensore e capitano rossonero, in scadenza nel 2022, non rappresenta un’urgenza come evidentemente Kessie e quest’anno dovrà guadagnarsi addirittura il posto da titolare dopo la crescita di Tomori e la sensazionale annata di Kjaer.

Un possibile accordo – scrive il quotidiano generalista – potrebbe essere rappresentato da un prolungamento con stipendio confermato (3,5 milioni) ma spalmato su più anni.