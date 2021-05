Romagnoli avvistato a Milano insieme a Piero Ausilio – FOTO

Alessio Romagnoli è stato avvistato in compagnia del direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio. Indizio di mercato?

Alessio Romagnoli è stato avvistato a Milano in compagnia del direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio. Semplice coincidenza o indizio di calciomercato? Il difensore rossonero è in scadenza di contratto nel 2022 è dal Milan non è ancora arrivato nessun segnale per il rinnovo.