Roma Cagliari, i giallorossi vincono e convincono! Doppietta di Malen. Segui le ultimissime sul club rossonero

Il posticipo del lunedì sera regala emozioni forti e scuote la parte alta della classifica di Serie A. La Roma si impone con autorità sul Cagliari, portando a casa tre punti vitali che riproiettano la compagine capitolina in piena corsa Champions League. Una vittoria firmata dalla prestazione superlativa di Donyell Malen, l’attaccante olandese rapido e tecnico, capace di scardinare la difesa sarda con una doppietta d’autore.

Il trionfo di Gasperini contro Pisacane

La sfida tattica tra le panchine è stata vinta da Gian Piero Gasperini, l’esperto allenatore piemontese noto per il suo gioco offensivo e l’intensità atletica. La sua squadra ha mostrato una superiorità schiacciante contro i rossoblù guidati da Fabio Pisacane, il giovane tecnico ed ex difensore che sta cercando di dare un’identità solida al suo gruppo. Con questo successo, la Roma scavalca le dirette concorrenti e si riprende il quarto posto in classifica, inviando un segnale chiaro a tutte le rivali.

Riflessi sulla lotta Champions: l’occhio del Milan

I risultati di questo turno interessano da vicino anche i rossoneri. Il Diavolo, infatti, sta monitorando con attenzione ogni spostamento nelle zone nobili della graduatoria. A Milanello, il nuovo corso è ormai nel vivo: Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan apprezzato per il suo carisma e la sua profonda conoscenza del mercato internazionale, sta lavorando a stretto contatto con la proprietà per blindare gli obiettivi stagionali.

Al centro del progetto tecnico siede stabilmente Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan tornato sulla panchina del club di via Aldo Rossi per infondere quella solidità difensiva e quel cinismo che lo hanno reso uno dei tecnici più vincenti della storia recente. Per i rossoneri, la risalita della Roma rappresenta un ostacolo in più in una lotta per l’Europa che si preannuncia infuocata fino all’ultima giornata.