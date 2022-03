Roma Atalanta 1-0: Abraham decisivo all’Olimpico

Abraham trascina la Roma alla vittoria contro l’Atalanta all’Olimpico. I giallorossi agganciano i neroazzurri in classifica

Successo importante per la Roma di Mourinho che all’Olimpico ha battuto 1-0 l’Atalanta agganciandola al quinto posto in classifica a quota 47 punti. Una sfida con poche occasioni clamorose, decisa dalla giocata di Zaniolo al 32′ con l’assist vincente per Abraham. Per l’inglese tredicesimo gol in campionato.

La reazione dell’Atalanta non è arrivata nella ripresa, raccogliendo il terzo ko nelle ultime cinque gare. Espulsi De Roon e Mkhitaryan.