Mancini: «Il calcio italiano è cresciuto, ma…». Le parole del ct azzurro sulle tre finali europee e non solo

Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Sky Sport del calcio italiano e anche delle tre finali europee, in cui il club rossonero ci è andato vicinissimo. Ecco le parole del ct azzurro:

«Il calcio italiano è cresciuto, ma non siamo quelli di venti anni fa, quando in Serie A giocavano i più grandi del mondo. Le tre finali sono un segnale positivo, così come i tanti italiani che giocano in queste tre squadre»